В День Независимости Епифаний проведет молебен за Украину в Михайловском соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. 24 августа по случаю 28-летия восстановления независимости Украины в Михайловском Златоверхом монастыре Киева с участием Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, состоится ряд мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.
Торжества начнутся в 12:00 дня открытием на территории монастыря отреставрированной скульптуры "Жертвам за веру".
После этого в Михайловском соборе Блаженнейший владыка возглавит молебен за Украину.
Завершатся мероприятия заупокойной литией по душам погибших за независимость Украины, которая будет совершена у Стены Памяти перед монастырем.
Традиционно в этот праздничный день по благословению Блаженнейшего владыки молебны за Украину также будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.
Напомним, Митрополит Епифаний поздравил украинцев с годовщиной крещения Киевской Руси-Украины.