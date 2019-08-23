В День Независимости Епифаний проведет молебен за Украину в Михайловском соборе

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 61184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров.
06:35 • 77791 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров.

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124973 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135296 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124886 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127379 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129668 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153086 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151069 просмотра

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В День Независимости Епифаний проведет молебен за Украину в Михайловском соборе

В День Независимости Епифаний проведет молебен за Украину в Михайловском соборе

Киев  •  УНН

 • 8580 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. 24 августа по случаю 28-летия восстановления независимости Украины в Михайловском Златоверхом монастыре Киева с участием Предстоятеля, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, состоится ряд мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.

Торжества начнутся в 12:00 дня открытием на территории монастыря отреставрированной скульптуры "Жертвам за веру".

После этого в Михайловском соборе Блаженнейший владыка возглавит молебен за Украину.

Завершатся мероприятия заупокойной литией по душам погибших за независимость Украины, которая будет совершена у Стены Памяти перед монастырем.

Традиционно в этот праздничный день по благословению Блаженнейшего владыки молебны за Украину также будут совершены в приходах и монастырях Православной Церкви Украины.

Напомним, Митрополит Епифаний поздравил украинцев с годовщиной крещения Киевской Руси-Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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