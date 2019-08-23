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У День Незалежності Епіфаній проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. 24 серпня з нагоди 28-ї річниці відновлення Незалежності України у Михайлівському Золотоверхому монастирі м. Києва за участі Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, відбудеться низка заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ПЦУ у Facebook.

Урочистості розпочнуться о 12:00 дня відкриттям на території монастиря відреставрованої скульптури "Жертвам за віру".

Після цього у Михайлівському соборі Блаженнійший владика очолить Молебень за Україну.

Завершаться заходи заупокійною літією за душами загиблих за Незалежність України, яку буде звершено біля Стіни Пам‘яті перед монастирем.

Традиційно у цей святковий день з благословення Блаженнійшого владики молебні за Україну також будуть звершені у парафіях і монастирях Православної Церкви України.

Нагадаємо, Митрополит Епіфаній привітав українців з річницею хрещення Київської Руси-України.

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