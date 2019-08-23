У День Незалежності Епіфаній проведе молебень за Україну в Михайлівському соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. 24 серпня з нагоди 28-ї річниці відновлення Незалежності України у Михайлівському Золотоверхому монастирі м. Києва за участі Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, відбудеться низка заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ПЦУ у Facebook.
Урочистості розпочнуться о 12:00 дня відкриттям на території монастиря відреставрованої скульптури "Жертвам за віру".
Після цього у Михайлівському соборі Блаженнійший владика очолить Молебень за Україну.
Завершаться заходи заупокійною літією за душами загиблих за Незалежність України, яку буде звершено біля Стіни Пам‘яті перед монастирем.
Традиційно у цей святковий день з благословення Блаженнійшого владики молебні за Україну також будуть звершені у парафіях і монастирях Православної Церкви України.
Нагадаємо, Митрополит Епіфаній привітав українців з річницею хрещення Київської Руси-України.