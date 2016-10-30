В Дагестане с отравлением госпитализированы 267 человек

"На данный момент в медицинские организации Махачкалы (Республика Дагестан) госпитализированы 267 человек с признаками острой кишечной инфекции, из них 179 - дети", - сказано в сообщении.

Больным предоставляется вся необходимая медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

Для выявления больных, которые не обратились за медицинской помощью, организовано проведение подворных обходов. Всего организовано 355 врачебно-сестринских бригад, которыми уже осмотрено более 27 тысяч человек.