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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 148 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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У Дагестані з отруєнням госпіталізовано 267 людей

У Дагестані з отруєнням госпіталізовано 267 людей

Київ • УНН

 • 10316 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З ознаками гострої кишкової інфекції в Махачкалі госпіталізовано 267 осіб, з них 179 діти, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“На цей момент в медичні організації Махачкали (Республіка Дагестан) госпіталізовані 267 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції, з них 179 — діти”, — сказано у повідомленні.

Хворим надається уся необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.

Для виявлення хворих, які не звернулися за медичною допомогою, організовано проведення подвірних обходів. Всього організовано 355 лікарсько-сестринських бригад, якими вже оглянуто понад 27 тисяч осіб.

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