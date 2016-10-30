У Дагестані з отруєнням госпіталізовано 267 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. З ознаками гострої кишкової інфекції в Махачкалі госпіталізовано 267 осіб, з них 179 діти, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“На цей момент в медичні організації Махачкали (Республіка Дагестан) госпіталізовані 267 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції, з них 179 — діти”, — сказано у повідомленні.
Хворим надається уся необхідна медична допомога, загрози їхньому життю немає.
Для виявлення хворих, які не звернулися за медичною допомогою, організовано проведення подвірних обходів. Всього організовано 355 лікарсько-сестринських бригад, якими вже оглянуто понад 27 тисяч осіб.