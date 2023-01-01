В Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 кораблей рф - ВМС

Цитата



"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 5 вражеских кораблей; в Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль; в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты", - говорится в сообщении.



Детали



По данным Военно-морских Сил, за сутки, в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю - 23 судна, из них 3 судна двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 27 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Отмечается, что россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Дополнение

Спикер Воздушных ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона в ответ на заявления рф о "бесконечных" запасах ракет типа "Калибр" заявил, что "ничего вечного нет".