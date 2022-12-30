У Повітряних силах назвали заяви рф про "Калібри" назвали "локшиною" для росіян

Цитата

"Що стосується тих ракет - закінчуються чи не закінчуються. (...) Уже навіть окупанти відреагували з тими ж таки "Калібрами", говорять, що "та ми будемо вічно їх робити". Ну, нічого немає вічного (...) Треба їм локшину своєму народу, електорату навішати, що, власне, от ніколи вони в нас не закінчаться. Зрозуміло, що виробництво йде, не встигає воно за темпами... використання цих ракет. І очевидно, що ще один пакет санкцій повинен ще більше вплинути на те, щоби росія не отримувала технологій Заходу, які використовуються і в "Калібрах", і в безпілотниках, і в авіації", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що якщо ж санкції запрацюють справді і буде посилено їх контроль, то "ніяких "Калібрів" у росії не буде", як і іншого озброєння.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Twitter опублікував зображення, яким висміяв заяви міноборони рф про те, що у країни агресора "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".