"Перевірено крейсером "москва": Данілов потролив рашистів за "калібри"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов на своїй сторінці у Twitter опублікував зображення, яким висміяв заяви міноборони рф про те, що у країни агресора "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", передає УНН.
Цитата
"Калібри ніколи не закінчаться. Перевірено крейсером "москва", - йдеться у написі на фото.
@mod_russia pic.twitter.com/uJIniC4MWP— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 30, 2022
Контекст
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті повідомили, що міноборони рф на постійні оцінки Заходу про те, що країна-агресор серйозно виснажила свій запас систем високоточної зброї на тлі масованого удару по Україні, заявили, що у них "ніколи не закінчаться ракети "Калібр".
У ISW зазначили, що водночас з цими заявами, "неодноразові українські удари по військових цілях в російському тилу демонструють неефективність російської ППО проти безпілотників".
Нагадаємо
29 грудня ВМС ЗСУ поінформували, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість російських кораблів, з яких три носії крилатих ракет «Калібр», однак ракети відсутні.