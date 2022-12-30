"Проверено крейсером "москва": Данилов потролил рашистов за "калибры"

Цитата

"Калибры никогда не закончатся. Проверено крейсером "москва", - говорится в надписи на фото.

@mod_russia pic.twitter.com/uJIniC4MWP

Контекст

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем последнем отчете сообщили, что минобороны рф в ответ на постоянные оценки Запада о том, что страна-агрессор серьезно истощила свой запас систем высокоточного оружия на фоне массированного удара по Украине, заявили, что у них "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

В ISW отметили, что в то же время с этими заявлениями "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской ПВО против беспилотников".

Напомним

29 декабря ВМС ВСУ проинформировали, что в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть российских кораблей, из которых три носителя крылатых ракет «Калибр», однако ракеты отсутствуют.