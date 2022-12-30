"Проверено крейсером "москва": Данилов потролил рашистов за "калибры"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на своей странице в Twitter опубликовал изображение, которым высмеял заявления минобороны рф о том, что у страны агрессора "никогда не закончатся ракеты "Калибр", передает УНН.
Цитата
"Калибры никогда не закончатся. Проверено крейсером "москва", - говорится в надписи на фото.
@mod_russia pic.twitter.com/uJIniC4MWP—Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 30, 2022
Контекст
Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем последнем отчете сообщили, что минобороны рф в ответ на постоянные оценки Запада о том, что страна-агрессор серьезно истощила свой запас систем высокоточного оружия на фоне массированного удара по Украине, заявили, что у них "никогда не закончатся ракеты "Калибр".
В ISW отметили, что в то же время с этими заявлениями "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу демонстрируют неэффективность российской ПВО против беспилотников".
Напомним
29 декабря ВМС ВСУ проинформировали, что в Черном море на боевом дежурстве находятся шесть российских кораблей, из которых три носителя крылатых ракет «Калибр», однако ракеты отсутствуют.