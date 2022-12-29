У Чорному морі росія тримає три носії «Калібрів», однак самі ракети на них відсутні - ВМС

Цитата

«В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів, з яких 3 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп - 0 ракет. В Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 2 ворожих кораблі, в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп - 72 ракети», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 12 суден, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор;



до Чорного моря – 10 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що 29 грудня вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.