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В Черном море россия держит три носителя "Калибров", однако сами ракеты на них отсутствуют - ВМС

Киев • УНН

 • 188304 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Черном море на боевом дежурстве находятся шесть российских кораблей, из которых три носителя крылатых ракет «Калибр», однако ракеты на них отсутствуют. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«В Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей, из которых 3 носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп - 0 ракет. В Азовском море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля, в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет «Калибр» общий залп - 72 ракеты», – говорится в сообщении.

Детали 

За сутки, в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря – 12 судов, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что 29 декабря утром агрессор осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожены 54 вражеских крылатых ракет. 

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