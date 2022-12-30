В Воздушных силах назвали заявления рф о "Калибрах" назвали "лапшой" для россиян

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"Что касается тех ракет - заканчиваются или не заканчиваются. (...) Уже даже оккупанты отреагировали с теми же "Калибрами", говорят, что "да мы будем вечно их делать". Ну, ничего нет вечного (. ..) Надо им лапшу своему народу, электорату навешать, что, собственно, вот никогда они у нас не закончатся. Понятно, что производство идет, не успевает оно по темпам... использования этих ракет. И очевидно, что еще один пакет санкций должен еще больше повлиять на то, чтобы россия не получала технологии Запада, которые используются и в "Калибрах", и в беспилотниках, и в авиации", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что если же санкции заработают действительно и будет усилен их контроль, то "никаких "Калибров" у россии не будет", как и другого вооружения.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter опубликовал изображение, которым высмеял заявления минобороны рф о том, что у страны агрессора "никогда не закончатся ракеты "Калибр".