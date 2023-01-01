У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 кораблів рф - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Станом на 1 січня 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 російських кораблів. Про це повідомили у Військово-морських Силах ЗСУ в Telegram, інформує УНН.
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"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 5 ворожих кораблів; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; у Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 72 ракети", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними Військово-морських Сил, за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 23 судна, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря - 27 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Зазначається, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Доповнення
Речник Повітряних ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у відповідь на заяви рф про "нескінченні" запаси ракет типу "Калібр" заявив, що "нічого вічного немає".