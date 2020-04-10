В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 20:00 четверга продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.
На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт. Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.
По состоянию на 20:00 известно, что ориентировочных кварталов, на которых осуществляется локализация и ликвидация пожаров, в том числе: 53, 54, 56, 57, 89-92, 119, 120, 122, 141, 148, 149, 154-157.
Пожары возле с. Копачи и с. Лелев локализован.
В настоящее время угрозы для КПП с. Лелев отсутствует.
Всего за день привлечено 326 человек личного состава и 84 единицы техники:
силы Корогодского, Лубянской, Паришивського и Опачивського лесничеств ДСП "Северная Пуща" - 55 человек личного состава и 24 единиц пожарной и специальной техники;
силы ГСЧС - 271 человек личного состава и 60 единиц пожарной и специальной техники (в том числе 6 единиц авиационной техники).
Авиацией сделано ориентировочно 6 сбросов воды.
Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения по данным пунктов АСКРО в районе пожара существенно не изменились, колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.
Напомним, в Чернобыльской зоне из-за пожара перекрыто два КПП, эвакуирован поселок.