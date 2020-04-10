В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожаров

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 20:00 четверга продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГАЗО.