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У Чорнобильській зоні продовжується ліквідація пожеж

У Чорнобильській зоні продовжується ліквідація пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 20:00 четверга тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 гектарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДАЗВ.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами. На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт. Поліське, с. Тараси і с. Володимирівка.

Станом на 20:00 відомо, що орієнтовних кварталів на яких здійснюється локалізація та ліквідація пожеж, зокрема: 53, 54, 56, 57, 89-92, 119, 120, 122, 141, 148, 149, 154-157.

Пожежі біля с. Копачі та с. Лелів локалізовано.

На теперішній час загрози для КПП с. Лелів відсутня.

Усього за день залучено 326 людей особового складу та 84 одиниці техніки:
сили Корогодського, Луб’янського, Паришівського та Опачівського лісництв ДСП "Північна Пуща" – 55 людей особового складу та 24 одиниць пожежної та спеціальної техніки;
сили ДСНС – 271 людина особового складу та 60 одиниць пожежної та спеціальної техніки (у тому числі 6 одиниць авіаційної техніки).

Авіацією зроблено орієнтовно 6 скидань води.

Рівні потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів АСКРС в районі пожежі істотно не змінилися, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні через пожежі перекрито два КПП, евакуйовано селище.

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