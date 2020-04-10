У Чорнобильській зоні продовжується ліквідація пожеж

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 20:00 четверга тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на площі близько 20 гектарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДАЗВ.