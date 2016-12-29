В четверг объявят итоги работы комиссии по катастрофе Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правительственная комиссия, созданная для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, подведет итоги своей работы в четверг, 29 декабря, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Соответствующая пресс-конференция, на которой планируется подвести итоги, состоится в полдень в Москве.
Как ожидается, в мероприятии примет участие председатель комиссии - министр транспорта РФ Максим Соколов, а также представители ведомств, входящих в данную комиссию.
Напомним, что с радаров самолет пропал, по данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит, в их качестве рассматриваются попадания в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническую неисправность самолета.