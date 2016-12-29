У четвер оголосять підсумки роботи прав комісії по катастрофі Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Урядова комісія, створена для надання допомоги постраждалим і сім’ям загиблих у катастрофі літака Ту-154 в Чорному морі, підведе підсумки своєї роботи у четвер, 29 грудня, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Відповідна прес-конференція, на якій планується підвести підсумки, відбудеться опівдні в Москві.
Як очікується, в заході візьме участь голова комісії — міністр транспорту РФ Максим Соколов, а також представники відомств, що входять в дану комісію.
Нагадаємо. що з радарів літак пропав, згідно з даними Міноборони, приблизно на третій хвилині польоту. Уламки лайнера виявлені на дні моря в 1,7 кілометра від берега. Теракт в основні версії не входить в їх якості розглядаються попадання в двигун сторонніх предметів, неякісне паливо, помилка пілотування і технічну несправність літака.