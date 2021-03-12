В июне в Алжире состоятся парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Алжире состоятся парламентские выборы 12 июня. Соответствующий указ подписал президент Алжира Абдельмаджид Тебуну, пишет УНН со ссылкой на агентство APS.
Детали
Теббун также подписал новый закон о выборах, который гарантирует "чесные опроса".
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18 февраля Тебуну распустил Национальную народную ассамблею (нижнюю палату алжирского парламента), отметив, что досрочные выборы состоятся через три месяца.
Предстоящие парламентские выборы будут третьими, которые организуют в правление Тебуну, поскольку он победил на президентских выборах 12 декабря 2019
Напомним
Выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия (после смерти губернатора) и множества городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 1 марта, что готов провести внеочередные парламентские выборы в случае согласия оппозиции на определенные условия. В частности, он выступил с предложением провести референдум об изменении в стране формы правления. Однако оппозиция не согласилась.