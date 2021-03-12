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У червні в Алжирі відбудуться парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В Алжирі відбудуться парламентські вибори 12 червня. Відповідний указ підписав президент Алжиру Абдельмаджид Тебуну, пише УНН з посиланням на агентство APS.

Деталі

Теббун також підписав новий закон про вибори, який гарантує “чесні опитування”.

Додатково

18 лютого Тебуну розпустив Національну народну асамблею (нижню палату алжирського парламенту), зазначивши, що дострокові вибори відбудуться через три місяці.

Майбутні парламентські вибори будуть третіми, які організовують за правління Тебуну, оскільки він переміг на президентських виборах 12 грудня 2019 р.

Нагадаємо

Вибори до органів місцевої влади в південній італійській області Калабрія (після смерті губернатора) і безлічі міст, включаючи Рим, Мілан і Неаполь, будуть перенесені з весни на осінь.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 1 березня, що готовий провести позачергові парламентські вибори в разі згоди опозиції на певні умови. Зокрема, він виступив з пропозицією провести референдум про зміну в країні форми правління. Проте опозиція не погодилася.

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