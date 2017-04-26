В июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК

По его словам, это будет вторая волна переформатирования существующих АЗК. Первая часть комплексов была реконструирована в прошлом и позапрошлом году.

"Развитие нашей сети сейчас стало не столь интенсивным, сколько качественным. В первую очередь внимание уделяется вторую волну переформатирование уже существующих АЗК. В прошлом и позапрошлом году мы завершили реконструкцию 100 объектов из 480 существующих, с расширением зоны кафе, обустройством мягких зон для комфортного отдыха, с расширением ассортимента, с изменением интерьеров и т.д. Вторая волна коснется 150 комплексов, и начнется в июне", - рассказал С.Корецький.

Как сообщал УНН, WOG CAFE появятся во всех украинских аэропортах.