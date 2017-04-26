В июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34909 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100636 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152668 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115626 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112020 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103939 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106956 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103470 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК

В июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК

Киев  •  УНН

 • 13100 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В июне этого года компания WOG начнет реконструкцию 150 автозаправочных комплексов. Об этом рассказал генеральный директор сети АЗС WOG Сергей Корецкий, сообщает УНН.

По его словам, это будет вторая волна переформатирования существующих АЗК. Первая часть комплексов была реконструирована в прошлом и позапрошлом году.

"Развитие нашей сети сейчас стало не столь интенсивным, сколько качественным. В первую очередь внимание уделяется вторую волну переформатирование уже существующих АЗК. В прошлом и позапрошлом году мы завершили реконструкцию 100 объектов из 480 существующих, с расширением зоны кафе, обустройством мягких зон для комфортного отдыха, с расширением ассортимента, с изменением интерьеров и т.д. Вторая волна коснется 150 комплексов, и начнется в июне", - рассказал С.Корецький.

Как сообщал УНН, WOG CAFE появятся во всех украинских аэропортах.

Украинские Национальные Новости

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