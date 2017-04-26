В июне компания WOG начнет реконструкцию 150 своих АЗК
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В июне этого года компания WOG начнет реконструкцию 150 автозаправочных комплексов. Об этом рассказал генеральный директор сети АЗС WOG Сергей Корецкий, сообщает УНН.
По его словам, это будет вторая волна переформатирования существующих АЗК. Первая часть комплексов была реконструирована в прошлом и позапрошлом году.
"Развитие нашей сети сейчас стало не столь интенсивным, сколько качественным. В первую очередь внимание уделяется вторую волну переформатирование уже существующих АЗК. В прошлом и позапрошлом году мы завершили реконструкцию 100 объектов из 480 существующих, с расширением зоны кафе, обустройством мягких зон для комфортного отдыха, с расширением ассортимента, с изменением интерьеров и т.д. Вторая волна коснется 150 комплексов, и начнется в июне", - рассказал С.Корецький.
Как сообщал УНН, WOG CAFE появятся во всех украинских аэропортах.