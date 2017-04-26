У червні компанія WOG розпочне реконструкцію 150 своїх АЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У червні цього року компанія WOG розпочне реконструкцію 150 автозаправних комплексів. Про це розповів генеральний директор мережі АЗС WOG Сергій Корецький, повідомляє УНН.
За його словами, це буде друга хвиля переформатування існуючих АЗК. Перша частина комплексів була реконструйована в минулому і позаминулому році.
"Розвиток нашої мережі зараз стало не настільки інтенсивним, скільки якісним. В першу чергу увага приділяється другу хвилю переформатування вже існуючих АЗК. У минулому і позаминулому році ми завершили реконструкцію 100 об'єктів з 480 існуючих, з розширенням зони кафе, облаштуванням м'яких зон для комфортного відпочинку, з розширенням асортименту, зі зміною інтер'єрів і т.д. Друга хвиля торкнеться 150 комплексів, і почнеться в червні", - розповів С.Корецький.
Як повідомляв УНН, WOG CAFE з'являться у всіх українських аеропортах.