У червні компанія WOG розпочне реконструкцію 150 своїх АЗК

За його словами, це буде друга хвиля переформатування існуючих АЗК. Перша частина комплексів була реконструйована в минулому і позаминулому році.

"Розвиток нашої мережі зараз стало не настільки інтенсивним, скільки якісним. В першу чергу увага приділяється другу хвилю переформатування вже існуючих АЗК. У минулому і позаминулому році ми завершили реконструкцію 100 об'єктів з 480 існуючих, з розширенням зони кафе, облаштуванням м'яких зон для комфортного відпочинку, з розширенням асортименту, зі зміною інтер'єрів і т.д. Друга хвиля торкнеться 150 комплексів, і почнеться в червні", - розповів С.Корецький.

Як повідомляв УНН, WOG CAFE з'являться у всіх українських аеропортах.