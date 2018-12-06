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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Черновцах появился новый миллионер

Киев • УНН

 • 11695 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Сорван один миллион гривен в лотерею "Мегалот". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В Черновцах появился новый миллионер

Счастливчик сделал выигрышную ставку 5 декабря на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: Черновцы, ул. Главная, 200. Победитель потратил на игру 25 грн.

"Миллионер находился всего в одном шаге от выигрыша Мега джекпота размером в 9050000 гривен. Для этого он должен угадать дополнительную шарик - Мегашарик - который увеличивает выигрыш", - рассказали в компании.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравил победителя и пригласил новоиспеченного богача присоединиться к закрытому "Клубу Миллионеров" М.С.Л." и принять участие в программе "Два дня из жизни миллионера".

В прошлом году 2 мультимиллионера "Мегалот" уже успели стать почетными членами "Клуба Миллионеров "М.С.Л.".

Это Евгений Зеленский, который 18 февраля 2017 года во время проведения тиража "Мегалот" № 1615 сорвал Мегаприз в размере 6150000 гривен, и Ирина Возная, которая 28 октября 2017 года во время проведения тиража № 1687 сорвала Мегаприз в размере 5500000 гривен .

Напомним, 2 июня 2018 именно в государственной лотереи "Мегалот" был сорван самый большой лотерейный джекпот за всю историю Украины - 17 млн 750 тыс. грн. Известно, что свою выигрышную ставку счастливчик совершил 31 мая в пгт Ивановка Черкасской области на точке продажи лотерейных билетов по адресу: Соборная, 24 (магазин "Канцтовары").

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