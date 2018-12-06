У Чернівцях з’явився новий мільйонер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Зірвано один мільйон гривень у лотерею “Мегалот”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Щасливчик зробив виграшну ставку 5 грудня на фірмовому столі “М.С.Л.” за адресою: Чернівці, вул. Головна, 200. Переможець витратив на гру 25 грн.
“Мільйонер знаходився всього в одному кроці від виграшу Мега джекпоту розміром у 9 050 000 гривень. Для цього він мав вгадати додаткову кульку — Мегакульку — яка збільшує виграші”, — розповіли в компанії.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив новоспеченого багатія приєднатися до закритого “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.” і взяти участь у програмі “Два дні з життя мільйонера”.
Минулого року 2 мультимільйонери “Мегалот” вже встигли стати почесними членами “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”.
Це Євген Зеленський, який 18 лютого 2017 року під час проведення тиражу “Мегалот” № 1615 зірвав Мегаприз розміром у 6 150 000 гривень, та Ірина Возна, яка 28 жовтня 2017 року під час проведення тиражу № 1687 зірвала Мегаприз розміром у 5 500 000 гривень.
Нагадаємо, 2 червня 2018 року саме в державній лотереї “Мегалот” був зірваний найбільший лотерейний джекпот за всю історію України — 17 млн 750 тис. грн. Відомо, що свою виграшну ставку щасливчик зробив 31 травня в смт Катеринопіль Черкаської області на точці продажу лотерейних квитків за адресою: вул.Соборна, 24 (магазин “Канцтовари”).