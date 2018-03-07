В Черновцах 11-летняя девушка попала под колеса автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Черновцах 11-летняя девочка попала под колеса автомобиля, она госпитализирована в больницу для обследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Черновицкой области.
"В обед 7 марта по улице Небесной сотни, 36-летняя женщина-водитель управляя автомобилем Hyundai, допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку. На момент наезда, 11-летняя черновчанка перебегала проезжую часть", - говорится в сообщении.
Медики осмотрели девушку на месте происшествия. Она была госпитализирована в больницу для обследования с подозрением на перелом сустава.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Закарпатской области автомобиль, за рулем которого был житель поселка Дубовое, наехал на 11-летнюю девочку в селе Калины, в результате чего она умерла в карете "скорой".