У Чернівцях 11-річна дівчина потрапила під колеса автомобіля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Чернівцях 11-річна дівчинка потрапила під колеса автомобілю, її госпіталізовано до лікарні для обстеження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції в Чернівецькій області.
“В обід 7 березня по вулиці Небесної сотні, 36-річна жінка-водій керуючи автомобілем Hyundai, допустила наїзд на неповнолітню дівчинку. На момент наїзду, 11-річна чернівчанка перебігала проїжджу частину”, — йдеться у повідомленні.
Медики оглянули дівчину на місці пригоди. Її було госпіталізовано до лікарні для обстеження з підозрою на перелом суглобу.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Закарпатській області автомобіль, за кермом якого був житель селища Дубове, наїхав на 11-річну дівчинку в селі Калини, в результаті чого вона померла у кареті “швидкої”.