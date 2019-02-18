В Черновицкой области верующие препятствовали деятельности журналистки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Черновицкой области, в городе Сторожинец, во время собрания религиозной общины верующие препятствовали деятельности местной журналистке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"В процессе мониторинга сети Интернет сотрудники Ситуационного центра областного управления Нацполиции обнаружили в одной из социальных сетей сообщение о препятствовании журналистской деятельности корреспонденту одного из местных онлайн-изданий", - говорится в сообщении правоохранителей.
В частности, в размещенном материале говорится, что "во время собрания религиозной общины в городе Сторожинец, верующие препятствовали работе журналистки". Кроме этого, пострадавшая корреспондентка указала, что "присутствующие на месте инцидента полицейские не реагировали на указанное нарушение".
Следственно-оперативная группа ГУНП в области приняла от журналистки заявление и предоставленные видеоматериалы.
"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - резюмируют в сообщении нацполиции.
Как сообщал УНН, за прошедшие два года только 10% дел о нападениях на журналистов передались в суд.