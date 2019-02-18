У Чернівецькій області віряни перешкоджали діяльності журналістки

"В процесі моніторингу мережі Інтернет працівники Ситуаційного центру обласного управління Нацполіції виявили в одній із соціальних мереж допис про перешкоджання журналістській діяльності кореспондентці одного із місцевих онлайн-видань", - йдеться у повідомлені правоохоронців.

Зокрема, у розміщеному матеріалі зазначено, що "під час зборів релігійної громади у місті Сторожинець, віряни перешкоджали роботі журналістки". Крім цього, дописувачка вказала, що "присутні на місці інциденту поліцейські не реагували на вказане порушення".

Слідчо-оперативна група ГУНП в області прийняла від журналістки заяву та надані відеоматеріали.

"Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України", - резюмують у повідомленні нацполіції.

Як повідомляв УНН, за минулі два роки лише 10% справ про напади на журналістів передалися до суду.