В Чернигове осудили водителя маршрутки, который въехал в троллейбус

В полиции напомнили, что водитель маршрутного автобуса 24 января 2018, двигаясь в Чернигове по улице Любецкой, не придерживался безопасного интервала и въехал в троллейбус, который находился в попутном направлении у правого края проезжей части.

В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса и водитель троллейбуса получили телесные повреждения средней тяжести.

Только в судебных прениях обвиняемый попросил прощения у потерпевших.

Отмечается, что суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины, и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год.

Позже, учитывая то, что потерпевшие не настаивали на изоляции обвиняемого от общества и учитывая, что обвиняемый имеет двух малолетних детей, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с установлением испытательного срока на 1 год.

Напомним, в Чернигове в результате ДТП пострадали двое полицейских.