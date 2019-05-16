В Чернигове осудили водителя маршрутки, который въехал в троллейбус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Новозаводской районный суд Чернигова вынес приговор водителю маршрутки, который въехал в троллейбус, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговской местной прокуратуры.
В полиции напомнили, что водитель маршрутного автобуса 24 января 2018, двигаясь в Чернигове по улице Любецкой, не придерживался безопасного интервала и въехал в троллейбус, который находился в попутном направлении у правого края проезжей части.
В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса и водитель троллейбуса получили телесные повреждения средней тяжести.
Только в судебных прениях обвиняемый попросил прощения у потерпевших.
Отмечается, что суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК Украины, и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год.
Позже, учитывая то, что потерпевшие не настаивали на изоляции обвиняемого от общества и учитывая, что обвиняемый имеет двух малолетних детей, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с установлением испытательного срока на 1 год.
Напомним, в Чернигове в результате ДТП пострадали двое полицейских.