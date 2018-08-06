В Чернигове "заминировали" здание районного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Черниговские правоохранители возбудили уголовное дело из-за сообщения о фальшивом заминировании. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Черниговской области, передает УНН.
"Полиция открыла уголовное производство по факту ложного заминировании суда", - говорится в сообщении.
Злоумышленники сообщили полицию, что в течение дня будет заминирован Новозаводской районный суд в г.. Чернигове. Взрывотехники обследовали здание и опасных предметов не обнаружили.
3 июля в дежурную службу ГУНП в Черниговской области позвонили неизвестные мужчины и сообщили, что в течение дня будет заминирован здание Новозаводского районного суда в г.. Чернигове.
На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой.
Сотрудники отдела взрывотехнической службы ГУНП в Черниговской области и кинолог со служебной собакой тщательно обследовали админздание суда и прилегающую территорию. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас полиция усилила охрану учреждения.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, с начала года в Украине зарегистрированы 1,5 тысячи случаев сообщений о фальшивом минировании.