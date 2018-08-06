У Чернігові "замінували" будівлю районного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Чернігівські правоохоронці відкрили кримінальну справу через повідомлення про несправжнє мінування. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Чернігівській області, передає УНН.
“Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хибного замінування суду”, — йдеться у повідомленні.
Зловмисники повідомили поліцію, що протягом дня буде заміновано Новозаводський районний суд в м. Чернігові. Вибухотехніки обстежили будівлю і небезпечних предметів не виявили.
3 липня до чергової служби ГУНП в Чернігівській області зателефонували невідомі чоловіки та повідомили, що протягом дня буде заміновано будівлю Новозаводського районного суду в м. Чернігові.
На місце події негайно прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група та кінолог зі службовою собакою.
Співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Чернігівській області та кінолог зі службовою собакою ретельно обстежили адмінбудівлю суду і прилеглу територію. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Наразі поліція посилила охорону установи.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) — карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, з початку року в Україні зареєстровано 1,5 тисячі випадків повідомлень про несправжнє мінування.