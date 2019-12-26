В Чернигове на переходе насмерть сбили пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Чернигове на переходе автомобиль насмерть сбил пешехода, личность погибшей устанавливается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"В городе Чернигове по Проспекту Победы, 41 на нерегулируемом пешеходном переходе в 12:14 25 декабря водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2105", совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход (личность устанавливается) от полученных телесных повреждений погибла на месте аварии", - сообщили в департаменте.
Напомним, водитель в Черниговской области сдавал назад и насмерть сбил мужчину.