У Чернігові на переході на смерть збили пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Чернігові на переході автомобіль на смерть збив пішохода, особа загиблої встановлюється. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"У місті Чернігові по Проспекту Перемоги, 41 на нерегульованому пішохідному переході о 12:14 25 грудня водій, керуючи автомобілем "ВАЗ-2105", здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП пішохід (особа встановлюється) від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці аварії", - повідомили у департаменті.
Нагадаємо, водій на Чернігівщині здавав назад і на смерть збив чоловіка.