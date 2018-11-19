В Черкассах выиграно миллион гривен в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106061 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112385 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149650 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144333 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136393 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128192 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171044 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118087 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141646 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Черкассах выиграно миллион гривен в лотерею

В Черкассах выиграно миллион гривен в лотерею

Киев  •  УНН

 • 9019 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В воскресенье, 18 ноября, выиграно 1 млн грн в государственную лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно, что свой выигрышный билет № 0282289 он приобрел в черкасском “ЛОТО маркете” по адресу: ул. Вернигоры, 2.

По этому поводу в “М.С.Л.” напомнили, что 7 октября 2018 года в юбилейном 1000-м тираже “Лото-Забава” в Черкассах было сорвано джекпот лотереи — 3 млн грн.

“Тогда счастливой точкой продажи стал фирменный островок "М.С.Л.", что находится в торговом центре на бульваре Шевченко, 208/1”, ​​- рассказали в компании.

Победителя и новоиспеченного богача приглашают присоединиться к закрытому “Клубу Миллионеров "М.С.Л.", а также воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

“Всеми преимуществами членства в "Клубе Миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались Александр Гречко и его жена Марина. Пара провела незабываемые выходные в столице в течение 10-11 ноября", - рассказали в "М.С.Л." и напомнили, что с начала года это уже 30-й выигрыш в лотерею “Лото-Забава” суммой от 1 миллиона гривен и больше.

Украинские Национальные Новости

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