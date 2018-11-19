В Черкассах выиграно миллион гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В воскресенье, 18 ноября, выиграно 1 млн грн в государственную лотерею "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Известно, что свой выигрышный билет № 0282289 он приобрел в черкасском “ЛОТО маркете” по адресу: ул. Вернигоры, 2.
По этому поводу в “М.С.Л.” напомнили, что 7 октября 2018 года в юбилейном 1000-м тираже “Лото-Забава” в Черкассах было сорвано джекпот лотереи — 3 млн грн.
“Тогда счастливой точкой продажи стал фирменный островок "М.С.Л.", что находится в торговом центре на бульваре Шевченко, 208/1”, - рассказали в компании.
Победителя и новоиспеченного богача приглашают присоединиться к закрытому “Клубу Миллионеров "М.С.Л.", а также воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.
“Всеми преимуществами членства в "Клубе Миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались Александр Гречко и его жена Марина. Пара провела незабываемые выходные в столице в течение 10-11 ноября", - рассказали в "М.С.Л." и напомнили, что с начала года это уже 30-й выигрыш в лотерею “Лото-Забава” суммой от 1 миллиона гривен и больше.