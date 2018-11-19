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У Черкасах виграно мільйон гривень у лотерею

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У неділю, 18 листопада, виграно 1 млн грн у державну лотерею “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Відомо, що свій виграшний білет №0282289 він придбав у черкаському “ЛОТО маркеті” за адресою: вул. Вернигори, 2.

З цього приводу у "М.С.Л." нагадали, що 7 жовтня 2018 року у ювілейному 1000-му тиражі "Лото-Забава" у Черкасах було зірвано джекпот лотереї – 3 млн грн.

"Тоді щасливою точкою продажу став фірмовий острівок "М.С.Л.", що знаходиться у торговельному центрі на бульварі Шевченка, 208/1", - розповіли у компанії.

Переможця та новоспеченого багатія запрошують приєднатися до закритого “КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ “М.С.Л.”, а також скористатися VIP-програмою “Два дні з життя мільйонера”, розрахованою на двох осіб.

“Усіма перевагами членства у "КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." уже скористалися Олександр Гречко та його дружина Марина. Пара провела незабутні вихідні у столиці протягом 10-11 листопада”, - розповіли в “М.С.Л.” та нагадали, що з початку року це вже 30-й виграш у лотерею “Лото-Забава” сумою від 1 мільйона гривень і більше.

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