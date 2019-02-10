В очередях на КПВВ на Донбассе собралось более 300 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По состоянию на утро в воскресенье в пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе в двух направлениях собрались в очередях 310 автомобилей: 160 на выезд и на 150 на въезд. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 50/50; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 30/20", - сообщили в пресс-службе.
Так, по информации ГПСУ, за минувшие сутки через КПВВ последовало более 35 тысяч человек и 4,2 тысячи транспортных средств.
Как сообщал УНН, 9 февраля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе сообщила о смерти мужа на контрольно-пропускном пункте в Кременце на временно оккупированной территории Донецкой области.