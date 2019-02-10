У чергах на КПВВ на Донбасі зібралося понад 300 авто

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 50/50; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 30/20",- повідомили в прес-службі.

Так, за інформацією ДПСУ, минулої доби через КПВВ прослідувало більше 35 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляв УНН, 9 лютого спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила про смерть чоловіка на контрольно-пропускному пункті в Кремінці на тимчасово окупованій території Донецької області.