В очередях на КПВВ на Донбассе застряли 365 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 365 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка"- 25/80; "Новотроицкое" - 35/85; "Гнутово" - 20/40", - говорится в сообщении.
Пограничники уверяют, что все пропускные операции в КПВВ в пределах определенных дорожных коридоров начались вовремя.
В общем пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда остается на уровне предыдущих суток, так через линию разграничения последовало 36,7 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.
Напомним, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению.