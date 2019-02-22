У чергах на КПВВ на Донбасі застрягли 365 автівок

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/50; “Мар’їнка” — 25/80; “Новотроїцьке” — 35/85; “Гнутове” — 20/40", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники запевняють, що всі пропускні операції в КПВВ у межах визначених дорожніх коридорів розпочались вчасно.

Загалом пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишається на рівні попередньої доби, так через лінію розмежування прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, минулої доби пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення.



