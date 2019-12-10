В Чехии неизвестный открыл стрельбу в университетской больнице: 4 погибших, 2 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В чешском городе Острава неизвестный мужчина открыл стрельбу в университетской больнице, в результате чего погибли 4 человека, 2 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ceske Noviny.
Так, инцидент произошел в Остравской университетской больнице.
"По данным полиции, в результате стрельбы в больнице в Остраве, погибли 4 человека, по словам депутата Иво Вондрака - шесть. Полиция разыскивает преступника и просит у общественности помощи", - пишут в издании.
По их данным, полиция разыскивает мужчину в красном пиджаке, его рост около 180 сантиметров.
Напомним, в столице Ирака Багдаде 20 человек были убиты во время ночного нападения на лагерь протестующих. Более 130 человек - ранены.