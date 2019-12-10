У Чехії невідомий почав стрілянину в університетській лікарні: 4 загиблих, 2 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У чеському місті Острава невідомий чоловік почав стрілянину в університетській лікарні, унаслідок чого загинуло 4 людей, 2 поранені. Про це повідомляє УНН із посиланням на Ceske Noviny.
Так, інцидент стався в Остравській університетській лікарні.
"За даними поліції, в наслідок стрілянини у лікарні в Остраві, загинуло 4 людей, за словами депутата Іво Вондрака - шість. Поліція розшукує злочинця і просить у громадськості допомоги", - пишуть у виданні.
За їхніми даними, поліція розшукує чоловіка в червоному піджаку, його зріст близько 180 сантиметрів.
Нагадаємо, у столиці Іраку Багдаді 20 людей було вбито під час нічного нападу на табір протестувальників. Понад 130 осіб - поранені.