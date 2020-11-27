В Бюджете-2021 не предусмотрено сокращение соцвыплат - министр

Напомним, 26 ноября, на внеочередном заседании, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.
До этого стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.
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Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.