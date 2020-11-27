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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 17809 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 32334 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 51720 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 75783 просмотра

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105957 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110544 просмотра

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В Бюджете-2021 не предусмотрено сокращение соцвыплат - министр

В Бюджете-2021 не предусмотрено сокращение соцвыплат - министр

Киев  •  УНН

 • 16418 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Бюджет на следующий год не предусматривает сокращения соцвыплат. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает УНН.

“Несмотря на то, что сегодня глобальный кризис, люди не имеют уверенности в завтрашнем дне, бюджет на 2021 не предусматривает никакого сокращения никакой социальной выплаты. Второе — прожиточный минимум растет. Так, он растет маленькими темпами — 9,3%, он покрывает немного больше прогнозируемую инфляцию, но все же помощи, которые к нему привязаны, тоже будут повышены и мы будем над этим работать, чтобы не было не только задолженности, а чтобы даже был рост”, — отметила она.

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Напомним, 26 ноября, на внеочередном заседании, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021.

До этого стало известно, что Министерство финансов завершило переговоры с Международным валютным фондом по проекту Государственного бюджета на 2021.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марченко о Госбюджете-2021: у нас были сложные переговоры с МВФ

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк УНН после этого отметил, что проект Государственного бюджета на 2021 будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели.

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