Марченко про Держбюджет-2021: у нас були складні перемовини з МВФ

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Після довгих перемовин Кабінет міністрів України дійшов згоди щодо проекту бюджету України на 2021 рік з Міжнародним валютним фондом. Про це під час брифінгу розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“Хочу сказати, що в нас були складні перемовини з МВФ. В першу чергу тому, що нам потрібно було знайти компроміс, щодо видатків, дефіциту й параметри дефіциту ми погоджували. І ми прийняли ситуацію, при якій ми вимушені були скоротити дефіцит бюджету, тому що ці розрахунки, які були на перше читання й наші можливості щодо запозичень потрібно було скорегувати. Ми скорегували дефіцит бюджету на суму до 24 мільярдів гривень. Ми переглянули частково видатки й частково доходи. І зараз можна сказати, що в такому вигляді, збалансований, з урахуванням інтересів депутатів. Ми врахували деякі зміни й на сьогоднішній момент, буквально пів години тому уряд прийняв рішення про підтримку проекту закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік", - зазначив міністр.

Також глава Мінфіну відзначив вплив на економіку ситуації з пандемією COVID-19, але заперечив "апокаліптичні сценарії".

“Не буду від вас приховувати, що ситуація зараз досить складна, але мені доводиться на своєму прикладі спростовувати постійні апокаліптичні сценарії, щодо фінансових перспектив України. Хочу сказати, що всі інсинуації, що були останнім часом — далекі від реальності, через нерозуміння, в першу чергу, складності бюджетного процесу й ситуації, щодо перемовин з нашим ключовим партнером — МВФ. Ми знаємо яким чином справлятися з викликами, які зараз стоять перед Україною. Ситуація дійсно складна”, - підсумував Марченко.

Нагадаємо, що сьогодні, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

Додамо, що 26 листопада зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

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