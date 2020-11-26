Жодної затримки по соцвиплатам немає - міністр

“25 числа ми закрили відомості на пенсії на грудень. 4 грудня планово розпочнеться виплата пенсій і все буде забезпечено. Жодної затримки по жодній соціальній виплаті немає. Немає чого хвилюватися і сіяти паніку серед людей”, — наголосила вона.

Раніше стало відомо, що соцстрах компенсує виплати всім постраждалим на виробництві за час, коли фінансування було зупинене.

Зокрема, Фонд соцстраху виплатив гроші 13 сім’ям через смерть або хворобу медиків на COVID-19.

Як повідомляв УНН, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що Уряд має кошти на виплату пенсій та зарплат бюджетникам.