Никаких задержек по соцвыплатам нет - министр

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 14248 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 45474 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 65177 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 77586 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90022 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112545 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114256 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126235 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156170 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202348 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Никаких задержек по соцвыплатам нет - министр

Никаких задержек по соцвыплатам нет - министр

Киев  •  УНН

 • 15038 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Никакой задержки по социальным выплатам нет, поэтому не нужно сеять панику. Об этом в эфире "Право на власть" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает УНН.

“25 числа мы закрыли сведения на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсий и все будет обеспечено. Никакой задержки по никаким социальным выплатам нет. Нечего волноваться и сеять панику среди людей”, — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что соцстрах компенсирует выплаты всем пострадавшим на производстве за время, когда финансирование было остановлено.

В частности, Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям из-за смерти или болезни медиков на COVID-19.

Как сообщал УНН, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что правительство имеет средства на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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