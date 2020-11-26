Никаких задержек по соцвыплатам нет - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Никакой задержки по социальным выплатам нет, поэтому не нужно сеять панику. Об этом в эфире "Право на власть" заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает УНН.
“25 числа мы закрыли сведения на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсий и все будет обеспечено. Никакой задержки по никаким социальным выплатам нет. Нечего волноваться и сеять панику среди людей”, — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что соцстрах компенсирует выплаты всем пострадавшим на производстве за время, когда финансирование было остановлено.
В частности, Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям из-за смерти или болезни медиков на COVID-19.
Как сообщал УНН, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что правительство имеет средства на выплату пенсий и зарплат бюджетникам.