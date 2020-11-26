Уряд має кошти на виплату пенсій та зарплат бюджетникам - Марченко

На запитання ведучої чи будуть виплачені пенсії та зарплати і чи є на це кошти, міністр відповів: “Я вам категорично заявляю, що так. Я в цьому впевнений”.

Він також додав, що залишки на єдиному казначейському рахунку станом на ранок 26 листопада — 22 мільярда гривень.

Як повідомляв УНН, у грудні підвищення пенсії до 1769 грн відбудеться у тих пенсіонерів, які не мали 30-35 років стажу та не отримали підвищення у вересні.