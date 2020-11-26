Правительство имеет средства на выплату пенсий и зарплат бюджетникам - Марченко

На вопрос ведущей о том, будут ли выплачены пенсии и зарплаты и есть ли на это средства, министр ответил: “Я вам категорически заявляю, что да. Я в этом уверен”.

Он также добавил, что остатки на едином казначейском счету по состоянию на утро 26 ноября — 22 млрд гривен.

Как сообщал УНН, в декабре повышение пенсии до 1769 грн состоится у тех пенсионеров, которые не имели 30-35 лет стажа и не получили повышение в сентябре.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Украине через 15 лет могут исчезнуть пенсии.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине упростили выплату пенсий и соцпособий через почту.