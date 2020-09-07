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Фонд соцстраху виплатив гроші 13 сім’ям через смерть або хворобу медиків на COVID-19

Київ • УНН

 • 15670 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Україні станом на 29 серпня 13 сім’ям виплатили гроші з Фонду соціального страхування через смерть або хворобу медичного працівника. Так, 11 сім’ям виплатили по 210 тисяч гривень, а двом сім’ям по 1,5 млн гривень. Про це в ефірі телеканалу Zik повідомила народна депутатка від фракції “Слуга народу” Галина Янченко, передає УНН.

Фонд соцстраху виплатив гроші 13 сім’ям через смерть або хворобу медиків на COVID-19

“Я рада, що Верховна Рада підтримала цей законопроект, де я була співавтором по страхуванню життя і здоров’я медиків, хотіла дати вам таке оновлення. Це дані станом на 29 серпня 2020 року про те, як Верховна Рада підтримує медиків, і про те, як реалізовується законопроект, який ми прийняли десь у квітні. На сьогоднішній день повідомлено соцстрах про 84 смертельних випадків медичних та інших працівників, завершено розслідування по 54 випадках і вже почалися виплати. По 210 тисяч за страхування здоров’я, тобто там де людина захворіла, у неї там якісь моменти довгострокові, вона не може повернулися до роботи. По 210 тисяч виплатили 11 сім’ям на сьогоднішній день по 1,5 млн — це там, де летальні випадки виплатили на сьогоднішній день 2 сім’ям — це загиблі водії у Житомирській та Закарпатській області”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Фонд соціального страхування України затвердив форми заяв на отримання одноразової страхової допомоги медичним працівникам, яким буде встановлено інвалідність внаслідок захворювання на COVID-19, а також членам родин, батькам та утриманцям в разі смерті медичного працівника.

Також нагадаємо, Фонд соцстраху продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги.

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