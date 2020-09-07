Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям из-за смерти или болезни медиков на COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 2768 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 62545 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 99492 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 172599 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 177433 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 384283 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 223507 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 497305 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348753 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229712 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 80402 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 68570 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 20319 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 31609 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 40417 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 137622 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 125712 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 214645 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 384273 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 497298 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 2758 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 31923 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36848 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44513 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74211 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям из-за смерти или болезни медиков на COVID-19

Киев • УНН

 • 15670 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Украине по состоянию на 29 августа 13 семьям выплатили деньги из Фонда социального страхования из-за смерти или болезни медицинских работников. Так, 11 семьям выплатили по 210 тысяч гривен и двум семьям по 1,5 млн гривен. Об этом в эфире телеканала Zik сообщила народный депутат от фракции “Слуга народа” Галина Янченко, передает УНН.

Фонд соцстраха выплатил деньги 13 семьям из-за смерти или болезни медиков на COVID-19

“Я рада, что Верховная Рада поддержала этот законопроект, где я была соавтором по страхованию жизни и здоровья медиков, хотела дать вам такое обновление. Это данные по состоянию на 29 августа 2020 года о том, как Верховная Рада поддерживает медиков, и о том, как реализуется законопроект, который мы приняли где-то в апреле. На сегодняшний день сообщено соцстраху про 84 смертельных случая медицинских и других работников, завершено расследование 54 случаев и уже начались выплаты. По 210 тысяч за страхование здоровья, то есть там, где человек заболел, у него там какие-то моменты долгосрочные, она не может вернулись к работе. По 210 тысяч выплатили 11 семьям на сегодняшний день по 1,5 млн — это там, где летальные случаи выплатили на сегодняшний день 2 семьям — это погибшие водители в Житомирской и Закарпатской области”, — отметила она.

Напомним, Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений на получение единовременной страховой помощи медицинским работникам, которым будет установлена инвалидность вследствие заболевания COVID-19, а также членам семей, родителям и содержащимся в случае смерти медицинского работника.

Также напомним, Фонд соцстраха продолжает начислять суммы расходов на медико-социальные услуги.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЭкономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52