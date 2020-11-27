У Бюджеті-2021 не передбачено скорочення соцвиплат - міністр

Нагадаємо, 26 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.
До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.
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Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.