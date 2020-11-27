У Бюджеті-2021 не передбачено скорочення соцвиплат - міністр

“Незважаючи на те, що сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості у завтрашньому дні, бюджет на 2021 рік не передбачає жодного скорочення жодної соціальної виплати. Друге — прожитковий мінімум зростає. Так, він зростає маленькими темпами — 9,3%, він покриває трошечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж таки допомоги, які до нього прив’язані, теж будуть підвищені і ми будемо над цим працювати, щоб не було не тільки заборгованості, а щоб навіть було зростання”, — наголосила вона.

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