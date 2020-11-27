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У Бюджеті-2021 не передбачено скорочення соцвиплат - міністр

У Бюджеті-2021 не передбачено скорочення соцвиплат - міністр

Київ • УНН

 • 16431 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Бюджет на наступний рік не передбачає скорочення соцвиплат. Про це в ефірі програми “Право на владу” заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє УНН.

“Незважаючи на те, що сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості у завтрашньому дні, бюджет на 2021 рік не передбачає жодного скорочення жодної соціальної виплати. Друге — прожитковий мінімум зростає. Так, він зростає маленькими темпами — 9,3%, він покриває трошечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж таки допомоги, які до нього прив’язані, теж будуть підвищені і ми будемо над цим працювати, щоб не було не тільки заборгованості, а щоб навіть було зростання”, — наголосила вона.

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Нагадаємо, 26 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.

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Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в коментарі УНН після цього зазначив, що проект Державного бюджету на 2021 рік буде внесено в парламент для другого читання до кінця поточного тижня.

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