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В Бухаресте начался еще один митинг после разгона пятничной демонстрации

Киев • УНН

 • 8354 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Тысячи людей участвуют в антиправительственном митинге в столице Румынии Бухаресте через день после того, как при разгоне последней демонстрации пострадали 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

В Бухаресте начался еще один митинг после разгона пятничной демонстрации

Как отмечает издание, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу, 10 августа, более 50 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии, выступая против коррупции и низких зарплат.

Полиция попыталась разогнать митинг, что привело к столкновениям с демонстрантами. В результате пострадали более 400 человек, пострадавшие есть и среди сотрудников полиции.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил действия правоохранителей, назвав их “несоразмерными”. “Я решительно осуждаю жесткое вмешательство полиции, несоразмерное действиям большинство людей”, — заявил он.

Пятничная демонстрация проходила напротив здания правительства страны, протестующие требовали отставки властей. Они выступали против в том числе попыток правительства ослабить судебную систему. Так, в июле президент Иоаннис отправил в отставку антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши, которая руководила расследованием против местных политиков.

Как сообщал УНН, прокуратура Румынии занялась делом о разгоне демонстрантов.

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