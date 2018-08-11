В Бухаресте начался еще один митинг после разгона пятничной демонстрации

Как отмечает издание, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу, 10 августа, более 50 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии, выступая против коррупции и низких зарплат.

Полиция попыталась разогнать митинг, что привело к столкновениям с демонстрантами. В результате пострадали более 400 человек, пострадавшие есть и среди сотрудников полиции.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил действия правоохранителей, назвав их “несоразмерными”. “Я решительно осуждаю жесткое вмешательство полиции, несоразмерное действиям большинство людей”, — заявил он.

Пятничная демонстрация проходила напротив здания правительства страны, протестующие требовали отставки властей. Они выступали против в том числе попыток правительства ослабить судебную систему. Так, в июле президент Иоаннис отправил в отставку антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши, которая руководила расследованием против местных политиков.

Как сообщал УНН, прокуратура Румынии занялась делом о разгоне демонстрантов.