В Бухаресте начался еще один митинг после разгона пятничной демонстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Тысячи людей участвуют в антиправительственном митинге в столице Румынии Бухаресте через день после того, как при разгоне последней демонстрации пострадали 400 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Как отмечает издание, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу, 10 августа, более 50 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии, выступая против коррупции и низких зарплат.
Полиция попыталась разогнать митинг, что привело к столкновениям с демонстрантами. В результате пострадали более 400 человек, пострадавшие есть и среди сотрудников полиции.
Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил действия правоохранителей, назвав их “несоразмерными”. “Я решительно осуждаю жесткое вмешательство полиции, несоразмерное действиям большинство людей”, — заявил он.
Пятничная демонстрация проходила напротив здания правительства страны, протестующие требовали отставки властей. Они выступали против в том числе попыток правительства ослабить судебную систему. Так, в июле президент Иоаннис отправил в отставку антикоррупционного прокурора Лауру Ковеши, которая руководила расследованием против местных политиков.
Как сообщал УНН, прокуратура Румынии занялась делом о разгоне демонстрантов.