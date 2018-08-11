У Бухаресті почався ще один мітинг після розгону п'ятничної демонстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Тисячі людей беруть участь в антиурядовому мітингу в столиці Румунії Бухаресті через день після того, як при розгоні останній демонстрації постраждали 400 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Як зазначає видання, поки що демонстрація проходить мирно. У п’ятницю, 10 серпня, понад 50 тисяч людей вийшли на вулиці столиці Румунії, виступаючи проти корупції і низьких зарплат.
Поліція спробувала розігнати мітинг, що призвело до сутичок з демонстрантами. В результаті постраждали понад 400 осіб, постраждалі є і серед співробітників поліції.
Президент Румунії Клаус Йоханніс засудив дії правоохоронців, назвавши їх “невідповідними”. “Я рішуче засуджую жорстке втручання поліції, невідповідне діям більшості людей”, — заявив він.
П’ятнична демонстрація проходила навпроти будівлі уряду країни, протестувальники вимагали відставки влади. Вони виступали проти в тому числі спроб уряду послабити судову систему. Так, в липні президент Іоанніс відправив у відставку антикорупційного прокурора Лауру Ковеші, яка керувала розслідуванням проти місцевих політиків.
Як повідомляв УНН, прокуратура Румунії зайнялася справою про розгін демонстрантів.